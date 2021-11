Cidades Primeira edição do Mutirão Iris Rezende do Governo de Goiás termina com 70 mil atendimentos Governador Ronaldo Caiado anunciou que a próxima etapa ocorrerá em Aparecida de Goiânia no próximo mês

Mais de 70 mil atendimentos foram realizados nos dias de programação da primeira edição do Mutirão Iris Rezende Governo de Goiás, encerrado neste domingo (21) no setor Morada do Sol, em Goiânia. Neste final de semana, 55 mil pessoas procuraram os serviços no local e tiveram acesso ao modelo de atendimento idealizado pelo ex-governador homenageado Iris Rezende. “Isso aqui é...