Primeiras comitivas de carreiros já chegam a Trindade Mesmo com a festa iniciando na sexta-feira, devotos que chegam em carros de boi já estão na cidade

Mesmo com a festa de Trindade iniciando apenas na sexta-feira (24), as primeiras comitivas de carreiros já chegam à cidade. Devotos do Divino Espírito Santo que saíram de Damolândia no último final de semana já estão na cidade da fé. Outros grupos estão no trajeto e devem chegar ao município nos próximos dias. A Festa de Trindade ocorre até o próximo domingo, 3 de julho. O carrei...