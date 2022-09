Cidades Primeiro cão-robô da América do sul é goianiense Equipamento eletrônico apresenta sete funcionalidades. Objetivo da pesquisa é trabalhar em aplicações como segurança e apoio humano a atividades insalubres, por exemplo

O primeiro cão-robô na América do Sul é goianiense e está sendo desenvolvido para contribuir com a vivência humana. Batizado de Bitdog, o robô de quatro patas pertence ao Laboratório de Veículos Autônomos do primeiro Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia) do Brasil, da Universidade Federal de Goiás (UFG). A tecnologia pioneira chegou a Goiânia há três ...