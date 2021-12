Cidades Primeiro dia de reforço da Janssen em Goiânia é marcado por problemas no ConecteSUS Sites do Ministério da Saúde e do ConecteSUS estão fora do ar após ataques de hackers; pessoas que não possuem o cartão físico de vacinação estão com dificuldade para receber o imunizante

Durante o primeiro dia de reforço da Janssen em Goiânia, nesta sexta-feira (10), relatos apontaram filas extensas e problemas com o ConecteSUS nos locais de vacinação. Um lote com 11.200 doses da vacina chegou a Goiânia nesta quinta-feira (9). Ao todo, 27.178 pessoas tomaram a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 na Capital. Em um dos pontos, na Avenida T-1, S...