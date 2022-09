Nesta terça-feira (20) começaram a ser entregues os primeiros exemplares do novo RG Nacional no estado de Goiás. A cidade pioneira no serviço é Cavalcante, a cerca de 500 km de Goiânia. Ao todo, foram entregues 52 exemplares e o município recebeu o ônibus do Programa RG Para Todos Itinerante. O serviço foi realizado através da Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio do Instituto de Identificação.

A gerente do instituto, delegada Caroline Paim, diz que o programa tem o objetivo de tornar viável a emissão do documento para todos os goianos. “A identificação é um direito do cidadão e nosso objetivo é levar esse atendimento e cidadania a todos os pontos de Goiás”, destaca.

Segundo a PCGO, desde agosto deste ano, o instituto já recebeu mais de duas mil solicitações para o novo documento, que traz algumas mudanças e visa uma maior segurança aos cidadãos. O cartão será padronizado visualmente em todos os estado brasileiros e terá o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) como a numeração única e válida em todo o país. A obrigatoriedade do novo modelo começará em 2032, porém em Goiás o serviço está disponível para aqueles que vão retirar a primeira via do documento de identificação.

Os interessados devem estar com os dados regularizados na Receita Federal, sendo o nome completo (o mesmo descrito na Certidão de Nascimento para as pessoas solteiras ou Casamento, para as pessoas casadas, ou Divórcio, para as separadas), nome da mãe e data de nascimento.

Caso os dados não estejam de acordo com a Receita Federal, o cidadão pode regularizar a situação pelo site do Governo Federal. Há a opção de incluir o nome social, tipo sanguíneo e fator RH, certificado militar, número do PIS/NIS, CNH, identidade funcional ou carteira profissional, título de eleitor e condições específicas de saúde, cuja divulgação contribua para a preservá-la ou salvar a sua vida e a disposição a doar órgãos em caso de morte.