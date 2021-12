Cidades Primo de morador de rua baleado diz que ele tem problemas psicológicos Divair Nunes da Cruz, de 28 anos, ficou gravemente ferido por disparos de arma de fogo após abordagem de policiais militares na Praça do Sol

Moisés Oliveira da Cruz, de 29 anos, primo de Divair Nunes da Cruz, 28 anos, o morador de rua que foi baleado na noite desta quinta-feira (9) na Praça do Sol, região nobre do Setor Oeste, em Goiânia, ficou abalado ao tomar conhecimento do que ocorreu com o familiar. Ele disse ao POPULAR que ambos nasceram no Pará e até vir para Goiânia, Divair jamais se envolveu com qua...