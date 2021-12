Cidades Prisão de ator do filme ‘Dois Filhos de Francisco’ é mantida após audiência de custódia Wigor Oliveira Lima, de 28 anos, é suspeito de vender drogas em redes sociais e em festas de Goiânia

Atualizada às 18h46* Após passar por audiência de custódia na tarde desta quinta-feira (2), Wigor Oliveira Lima, de 28 anos, ator que interpretou o papel do cantor Luciano quando criança no filme Dois Filhos De Francisco, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva por suspeita de tráfico de drogas. Wigor foi preso em sua casa, no Setor Cid...