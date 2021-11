Cidades Prisão do padre Robson é solicitada pela Polícia Federal A defesa do padre confirmou o pedido, mas disse que não vai se manifestar no momento

Um pedido de prisão contra o padre Robson foi enviado pela Polícia Federal ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta quarta-feira (17). O ministro-relator do caso, Benedito Gonçalves, ainda não tomou uma decisão sobre o pedido. A informação foi dada pela coluna Esplanada, da Revista IstoÉ. O advogado do padre, Cleber Lopes, confirmou a existência do pedido ao POP...