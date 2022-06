Começou nesta quarta-feira (22) o período de inscrições para novos bolsistas do Programa Universitário do Bem (ProBem). O prazo vai até dia 3 de julho. Este é o terceiro processo seletivo do programa, que atualmente tem 12 mil bolsistas, com beneficiários em 227 municípios goianos, distribuídos em 92 Instituições de ensino superior sediadas em 34 municípios.

Os estudantes que forem contemplados nesta seleção, já receberão o benefício no segundo semestre deste ano. Das novas bolsas ofertadas, mil serão integrais e três mil parciais. As bolsas parciais correspondem a 50% do valor da mensalidade limitados a R$ 650. Já as integrais correspondem a 100% do valor da mensalidade limitados a R$ 1,5 mil.

De acordo com o governo estadual, as bolsas concedidas aos estudantes que cursam Medicina ou Odontologia têm limites maiores, de R$ 2,9 mil para bolsas parciais e R$ 5,8 mil para beneficiados com as bolsas integrais. O edital pode ser acessado no site da OVG (www.ovg.org.br).

Neste processo seletivo, quatro mil bolsas serão disponibilizadas para estudantes universitários em situação de vulnerabilidade social inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

