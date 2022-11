Cidades Procedimento da PM-GO passa a prever filmar abordagens Alteração em conduta de militares foi obtida após manifestação da OAB-GO. Em julho de 2021, advogado foi agredido por filmar atuação de agentes

Em acordo inédito no Estado, a Polícia Militar de Goiás assina documento no qual se compromete a alterar o Procedimento Operacional Padrão (POP) e permitir que qualquer abordagem seja filmada por testemunhas, sem que haja impedimento por parte dos agentes. A ação foi efetivada após pouco mais de um ano do caso de Orcélio Ferreira Silvério Júnior, que no dia 21 de julho...