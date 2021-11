Cidades Processo com decisão sob suspeita segue tramitando no Judiciário contra padre Robson Cobrança de dívida de R$ 15 milhões está sob análise tanto no STJ como na segunda instância do TJ-GO, paralela à investigação de suspeita de pagamento de propina

O processo judicial que teria tido uma decisão comprada pelo padre Robson de Oliveira Pereira, a principal razão do pedido de prisão feito pela Polícia Federal (PF) na semana passada, segue tramitando no Judiciário, em duas instâncias. O religioso é investigado por supostamente ter pago R$ 750 mil como propina para três magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de Go...