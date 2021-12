Cidades Procon Goiás apreende cerca de duas toneladas de produtos vencidos em supermercado de Alexânia Essa foi a maior apreensão realizada pelo órgão em 2021

O Procon Goiás apreendeu nesta segunda-feira (27) cerca de duas toneladas de produtos vencidos em um supermercado de Alexânia, município goiano localizado no entorno do Distrito Federal. De acordo com o superintendente Alex Vaz, essa foi a maior apreensão realizada pelo órgão em 2021. Essa é a segunda grande apreensão realizada no estabelecimento somente neste ano. F...