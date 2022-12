O serviço de Proteção aos Direitos do Consumidor de Goiás (Procon GO) avaliou os itens para ceia de Natal em estabelecimentos da capital e encontrou uma variação de até 412% nos preços. A pesquisa avaliou os valores de 89 itens em 13 estabelecimentos de Goiânia, entre os dias 12 e 15 de dezembro.

A diferença do valor de um mesmo item, tradicionalmente utilizado na data, pode chegar a 412,31% entre um estabelecimento e o outro. O relatório com os dados foi divulgado nesta terça-feira (20). A maior variação de preço está no quilo do melão amarelo, encontrado a R$ 1,95 e até R$ 9,99. Também há diferença no valor do limão taiti (de R$ 1,99 a R$ 8,49 – variação de 326,63%), da melancia (de R$ 1,75 a R$ 7,39 – 322,28%) e da ameixa vermelha nacional (de R$ 4,78 a R$ 19,90 – 316,32%).

O órgão de defesa do consumidor notou que a maioria dos produtos sofreu aumento este ano, quando comparado a 2021, que apresentou uma variação de 386% no preço dos produtos. Em 2022, estão mais caros: maçã fuji, uva benitaka, o melão amarelo, o bacalhau porto e panetone de frutas. Já itens como lombo suíno temperado e pistache torrado tiveram uma queda de mais de 50% nos valores.

De acordo com o Procon, determinada marca de vinho tinto seco foi encontrada a R$ 22,99 e R$ 67,90, diferença de 195,34%. Já o valor de uma ave fiesta de marca específica pode variar até 191,99%, custando entre R$ 24,48 e R$ 71,48. O levantamento inclui vários outros itens, como panetones, pescados, castanhas e espumante.

Relatório 2021

Em 2021, foram coletados os preços de 103 itens tradicionais de Natal, como castanhas, frutas, panetones, peru, chester, tender, lombo, pernil, bacalhau, azeites e bebidas em geral. A maior variação foi identificada no quilo da fruta nectarina nacional, cujo menor preço encontrado foi de R$ 4,09 e o maior R$ 19,90 – diferença de 386,55%.

No caso do espumante Salton Brut, de 750 ml, a diferença atingiu 268%. O preço da cesta deNatal, montada pelo Procon com quatro itens mais baratos, ficou R$ 77,27. Já a cesta com os itens mais caros (mesmos itens) chegou ao valor de R$ 216,08, com economia de R$ 138,81.

Dicas ao consumidor

Conforme dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), as festas natalinas devem movimentar R$ 65 bilhões neste fim de ano no país. O ramo dos supermercados representa 38,6% desse total. Por isso, pesquisar é a principal orientação do Procon Goiás na hora de elaborar uma ceia completa e, ao mesmo tempo, econômica.

Para garantir uma compra segura, a dica é estabelecer quanto poderá ser gasto, de acordo com o orçamento doméstico. O consumidor deve preparar uma lista com os itens, dos principais aos menos essenciais. Na hora de escolher os produtos é importante estar atento à consistência e qualidade (no caso de hortifruti), ou se as embalagens estão devidamente preservadas (para demais itens).

