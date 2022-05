Cidades Procon Goiás fiscaliza lojas de fogos de artifício em Goiânia, Aparecida e Anápolis Retorno das atividades presenciais trouxe de volta as tradicionais festas juninas e o Procon Goiás iniciou trabalho para evitar acidentes com fogos de artifício, muito usados nessa época.

Depois de dois anos sem as tradicionais festas juninas por causa da pandemia, 2022 promete trazer de volta ao calendário dos goianos, as típicas festas em comemoração a Santo Antônio, São João e São Pedro. Com as festas juninas, cresce a procura pelo fogos de artificio, muito usados como símbolo de celebração nas comemorações e reuniões nas várias comunidades espalh...