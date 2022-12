O Procon Goiás notificou, nesta terça-feira (29), a Enel para que a concessionária preste esclarecimentos sobre a qualidade dos serviços prestados. Neste período de fortes chuvas na capital, houve um aumento exponencial das reclamações sobre interrupção e mau fornecimento de energia elétrica no Estado.

A empresa terá o prazo de 48 horas para apresentar o relatório solicitado. Em outubro deste ano, a concessionária já foi notificada pelo órgão quando anunciou a possível suspensão de serviços de manutenção no Estado. “Com o início do período chuvoso, a nossa preocupação era que a situação pudesse se agravar. E o que temíamos está acontecendo”, relatou o superintendente do Procon, Levy Rafael Cornelio.

De acordo com Levy, as queixas sobre falhas no serviço de atendimento ao cliente, falta de luz em vários bairros e, principalmente, a demora no restabelecimento da energia elétrica aumentaram após o anúncio da venda da companhia para o Grupo Equatorial.

Entre os dados que deverão ser apresentados pela empresa, estão os Indicadores Coletivos de Continuidade e Coletividade para identificar quanto tempo a empresa deixou de fornecer energia; qual foi o prazo para restabelecer a ligação; valores de compensação aos clientes; além do relatório do tempo de atendimento das ocorrências emergenciais, com informações mensais, para o período de 2018 a 2022.

População

Desde segunda-feira passada (21), a população tem mandado uma série de denúncias ao jornal O Popular sobre falta de energia. Lucimar Pereira tem uma lanchonete e ficou de segunda à quarta-feira sem energia em seu estabelecimento e em sua residência, no Setor Aeroporto, em Goiânia.

“Caiu uma árvore aqui no setor e ficamos todos sem energia. Só ontem chegou um carro da Enel aqui, mas consertou só a minha energia e meus vizinhos continuaram sem”, relatou Lucimar. De acordo com ela, a equipe foi até sua casa, mas mesmo sabendo que o bairro inteiro estava sem energia, se recusaram a fazer o atendimento.

Além dos transtornos e prejuízos causados em casa, Lucimar ainda teve que lidar com os prejuízos de seu estabelecimento também. “Na minha lanchonete e do meu marido perderam todos os picolés”, explicou. Ela conta que nem chegou a fazer a reclamação pedindo ressarcimento financeiro, porque a companhia demora muito a responder.

Enel

A reportagem entrou em contato com a Enel Distribuição Goiás para esclarecimento dos ocorridos. Confira a nota da íntegra.

“A Enel Distribuição Goiás esclarece que, na última terça-feira (29), o Procon Goiás solicitou informações para companhia, que segue à disposição das autoridades locais para prestar os esclarecimentos necessários.

A distribuidora reforça que, na tarde da última segunda-feira (28), duas fortes chuvas com rajadas de ventos acima de 70 km/h, atingiram várias regiões do Estado, incluindo Goiânia e a região metropolitana, que foram fortemente impactadas. A força da tempestade causou severos danos à rede elétrica, que foram danificadas por quedas de árvores de grande porte e lançamento de galhos e objetos devido à força dos ventos.

A companhia informa que aumentou em 190% as equipes em campo, nas regiões afetadas pelas chuvas, e o fornecimento de energia foi restabelecido para 100% dos clientes que foram impactados pela tempestade. Resultado de um trabalho ininterrupto e em conjunto que envolveu a remoção de árvores, em parceria com a Comurg e o Corpo de Bombeiros, e reconstrução de vários trechos da rede elétrica que foram afetados, além da substituição de postes e equipamentos que foram danificados. A empresa reafirma que segue trabalhando normalmente para garantir a confiabilidade do fornecimento de energia no Estado.

