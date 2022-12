O Procon Goiânia divulgou nesta sexta-feira (9) uma pesquisa com as variações de preço nos presentes de Natal. Ao todo, foram avaliados entre os dias 28 de novembro e 6 de dezembro de 2022, 34 itens em 24 estabelecimentos, na modalidade presencial, por telefone e site. As maiores diferenças de preço encontradas foram nos itens de beleza.

De acordo com o levantamento, o creme hidratante foi o produto com a maior variação, com 362,88%. Na sequência, aparecem batom vermelho, com 217,89%, óculos de sol, com 181,99%, e creme de barbear, com 160,14%.

Já os produtos com as menores variações de preço registradas foram: perfume importado, com 2,64%, patins infantil, com 8,34%, secador de cabelo, com 8,53%, jogo de tabuleiro, com 11,57%.

Orientações

De acordo com Júnior Café, presidente do Procon, pesquisar é o melhor caminho para que o consumidor faça economia e tenha satisfação na compra dos produtos. “Marcas conhecidas nem sempre são sinônimos de melhor qualidade. O consumidor deve buscar o produto que atenda as necessidades e que também esteja dentro do orçamento”, afirmou.

Além de pesquisar os preços, o Procon orienta que o consumidor fique atento a outros fatores. Entre eles estão a qualidade, a faixa etária em caso de produtos infantis, a data de validade e a integridade da embalagem.

Com relação às peças de vestuário, o órgão alerta que a troca dos produtos não é uma obrigação do lojista. Por isso, a orientação é que antes de finalizar a compra, o consumidor verifique com o lojista se há possibilidade de troca e, ainda, qual o prazo oferecido.

Já no caso de itens eletrônicos ou eletrodomésticos, a recomendação é que o consumidor verifique a voltagem e o funcionamento do produto, ainda dentro da loja.

Atenção redobrada

Nas compras on-line, a orientação é que o cliente procure informações como CNPJ, telefone e outras formas de contato no site que deseja comprar. O Procon também reforça a importância de preferir marcas conhecidas ou recomendadas por familiares e amigos e, ainda, que seja, salvos todos os documentos que comprovem a compra.

A pesquisa completa pode ser conferida neste link.

