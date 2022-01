Cidades Procon Goiânia suspende atendimento na tarde desta segunda para sanitização Os atendimentos agendados para esta segunda-feira foram remarcados para terça-feira (4)

O atendimento do Procon Goiânia será até às 13 horas desta segunda-feira (3). O prédio onde o órgão está localizado na Avenida Tocantins vai passar por uma sanitização no período da tarde. Segundo a assessoria do órgão, não há registro de nenhum funcionário infectado com a Covid-19. Os atendimentos agendados para esta segunda-feira foram remarcados para terça-feira (4). ...