Procon Goiânia suspende por 10 dias atendimento presencial Decisão foi tomada após servidores testarem positivo para Covid

O Procon Goiânia suspendeu os atendimentos presenciais por 10 dias, a partir desta quarta-feira (5), na sede do órgão, na Avenida Tocantins, após 12 servidores testarem positivo para Covid-19. Os trabalhadores estão vacinados com a segunda e estão com sintomas leves, informou o órgão. A entidade estará funcionando pelos telefones 3524-2936 e 3524-2942, e-mail: ate...