Nos dois primeiros dias da vacinação de bebês e crianças com idade entre 6 meses e 3 anos, apenas 43 doses foram aplicadas em Goiânia e Aparecida de Goiânia, sendo que 26 foram na ‘xepinha’. Na capital, a imunização teve início nesta sexta-feira (18) e, em Aparecida, nesta quinta-feira (17). Atualmente, para esta faixa etária, o público alvo são os portadores de comorbidades.

Em Goiânia, nesta sexta, foram aplicadas 20 doses, sendo 12 na ‘xepinha’. A capital recebeu 2,2 mil doses de imunizantes para serem utilizados em portadores de comorbidades com menos de 3 anos. Na cidade, a vacinação do grupo acontece no Centro Municipal de Vacinação (CMV), Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) Urias Magalhães, Centros de Atenção Integrada à Saúde (Cais) Goiá e Unidade de Saúde da Família (USF) São Carlos, de segunda a sexta, entre 8 e 17 horas. O CMV e o Ciams Urias Magalhães também funcionam aos sábados e domingos.

Em Aparecida, nesta quinta e sexta, foram aplicadas 23 doses, sendo 14 na ‘xepinha’. Na cidade, a vacinação do grupo é feita na Central de Imunização, Unidade Básica de Saúde (UBS) Cruzeiro do Sul, UBS Santa Luzia, UBS Bairro Cardoso, UBS Veiga Jardim, UBS Bandeirantes e Maternidade Marlene Teixeira. As UBSs funcionam de segunda a sexta, entre 8 e 16 horas. A Central de Imunização está aberta de segunda a sexta, entre 8 e 18 horas, e aos sábados, entre 8 e 13 horas. Já a sala de vacinação da Maternidade Marlene Teixeira funciona de segunda a sexta, entre 8 e 18 horas.

A baixa adesão inicial à vacinação contra a Covid-19 não é exclusividade da faixa etária entre 6 meses e 3 anos. No início de outubro, 215,9 mil doses de Coronavac foram descartadas em Goiás por conta da baixa adesão à imunização de crianças com idade entre 3 e 4 anos. A vacinação do grupo começou em julho. Mesmo assim, no momento, de acordo com o Painel da Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), apenas 11,6 mil (6%) das 178,2 mil crianças nesta faixa etária já se protegeram com as duas doses de vacina contra a Covid-19.

‘Xepinha’

Em Goiânia, para participar da ‘xepinha’, é preciso procurar uma unidade que esteja promovendo a vacinação do grupo e deixar o nome em uma lista nominal que é feita, diariamente, pelas equipes da Prefeitura. A lista deve conter no máximo nove nomes, pois cada frasco contém dez doses. Após às 17 horas, os responsáveis devem voltar ao posto onde inscreveram os nomes e, caso sobre algum frasco aberto, serão atendidos os primeiros nomes da lista, respeitando a quantidade de doses remanescentes.

Em Aparecida de Goiânia, para se candidatar à ‘xepinha’, também é preciso procurar um dos locais de vacinação do grupo e deixar o nome e telefone em uma lista. Caso a unidade tenha excedente de doses no fim do dia, eles irão ligar para os contatos listados. Nos dois municípios, é necessário levar os documentos de identificação da criança ou bebê.

Em Goiás, existem 242,9 mil crianças com idade de 6 meses a 3 anos. No dia 11 de novembro, o estado recebeu 35 mil doses para serem usadas nos portadores de comorbidades. Na quarta-feira (16), elas foram distribuídas para os municípios.

A SES-GO já afirmou que “as crianças que ainda não foram vacinadas são uma preocupação, visto o risco de adoecerem com as formas graves da doença” e a pasta informou ainda que fez a solicitação para o Ministério da Saúde de 728,8 mil doses da vacina, quantidade suficiente para aplicar as três doses em todas as crianças no estado que compõem essa faixa etária.

Leia também:

- Brasil registra 36 mortes por Covid e mais de 20 mil casos da doença

- Enem tem questões sobre Covid no segundo dia de provas