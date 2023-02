Um homem de 32 anos foi preso em flagrante, na última quarta-feira (1º), suspeito de injuriar, ameaçar e perseguir uma adolescente de 17 anos, em Luziânia. Segundo a polícia, o homem tentava se relacionar com a vítima desde quando era seu professor e teria intensificado as investidas, partindo para ameaças e xingamentos via PIX, ao ser bloqueado por ela em redes sociais.

Conforme apurado pela Polícia Civil, o professor lecionava em um colégio público de Luziânia e desde meados de 2022, pagava lanches para a adolescente na unidade, com o objetivo de se aproximar e ter uma relação amorosa com ela. Os dois chegaram a se relacionar “por algumas vezes”.

No entanto, em dezembro do mesmo ano, quando o suspeito já havia saído do colégio em que a adolescente estudava, narra a polícia, ele começou a procurá-la com mais frequência com o envio de mensagens pelas redes sociais.

As investigações apuraram, inclusive, que o professor enviava dinheiro para a ex-aluna pelo sistema PIX. A adolescente, por sua vez, bloqueava o suspeito nas redes sociais e impunha como condição o envio de mais dinheiro para desbloqueá-lo.

Foi então que, por causa da falta de contato, o professor teria passado a xingar e ameaçar a adolescente. Ele teria usado o PIX para enviar centavos e as mensagens com injúrias.

Prisão

A adolescente procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência no dia 31 de janeiro, terça-feira. No dia seguinte, 1º de fevereiro, a mãe da vítima entrou em contato com a polícia informando que o professor continuava com as ameaças contra a adolescente, que ficou com medo e decidiu marcar um encontro com ele em um shopping do Gama.

Com as informações, os policiais foram até o local e prenderam o suspeito em flagrante. Ele foi levado para o presídio e está à disposição da Justiça. Como o nome dele não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

