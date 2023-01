Matéria atualizada às 14h34 do dia 24/01/2022.

O professor Hyago Lima Santos, de 27 anos, foi preso suspeito de aplicar golpes de pacotes turísticos falsos em colegas de trabalho e causar um prejuízo de R$ 63 mil. O homem foi encontrado em Viana, cidade no Espírito Santo, após sair de Goianésia, no centro de Goiás, onde morava e aplicava os golpes. A investigação da Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) identificou pelo menos 13 vítimas.

A delegada que investiga o caso, Alanna Duarte, explicou que o professor tinha uma mesma técnica para enganar todas as vítimas. Pela amizade que o homem tinha com as interessadas nas viagens, ele oferecia pacotes de turismo e passagens aéreas com preços baixos, mas que nunca chegaram a ser emitidos. Os crimes ocorreram no início do mês de novembro.

“Ele alegava que possuía uma página na internet e que usava milhas aéreas para ter acesso a esses preços acessíveis. Ele chegava a enviar fotos de códigos de reserva de hotel e passagens aéreas, só que esses pacotes eram cancelados depois. A vítima ficava com o código de reserva acreditando que estava tudo certo", explicou a delegada.

Hyago trabalhou como professor de línguas na escola de uma das vítimas. A PC-GO informou que durante todo o processo de compras de pacotes, o homem prestava assistência e, por ser uma pessoa próxima, ele foi indicado para os demais colegas.

Recebeu ajuda

No decorrer das investigações, a PC-GO descobriu que Hyago recebia a ajuda de Bruno Campos de Oliveira, de 37 anos, que chegou a ser preso em 2019 pelas vendas de pacotes de viagens falsos e grande quantidade de moeda estrangeira que nunca foram entregue aos clientes. Ele é investigado por aplicar golpes desde 2017, conforme noticiou o POPULAR na época.

A divulgação das identidades dos investigados foi permitida de acordo com a Lei nº 13.869/2019 e da Portaria nº 547/2021 – PC, de modo que a publicação de sua imagem possa auxiliar no surgimento de novas vítimas e testemunhas que façam seu reconhecimento, além de novas provas.

Como Hyago foi preso no Espírito Santo (ES) e está sendo transferido para Goiás, segundo a delegada, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização desta matéria.