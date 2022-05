Cidades Professor da UFG é selecionado em lista de maiores pesquisadores do mundo Andris Bakuzis é dos principais pesquisadores do Brasil na área de nanomedicina térmica relacionada à quimioterapia

O professor do Instituto de Física (IF) da Universidade Federal de Goiás (UFG), Andris Bakuzis, é um dos 500 melhores pesquisadores do mundo na atuação em revisão de artigos científicos, segundo a Royal Society Chemistry (RSC), comunidade do Reino Unido que reúne publicações em mais de 130 países. Bakuzis é pesquisador da área de nanomedicina térmica e desenvolve maneir...