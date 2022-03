Cidades Professor desaparecido desde o dia 1º é encontro morto com corpo queimado em Planaltina de Goiás Ele ficou 4 dias desaparecido após dizer que iria visitar uma prima em Brasilândia, no entorno do DF. Vítima morava em Goiás desde janeiro deste ano

O professor piauiense Denes Marlio Lima Neres, de 26 anos, foi encontrado morto com o corpo queimado no último sábado (05), em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A vítima estava desaparecida desde o dia 1º de março, quando informou que iria visitar uma prima em Brasilândia. Denes mudou para Goiás no fim do mês de janeiro deste ano, após s...