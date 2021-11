Cidades Professor Hélio Naves morre aos 95 anos Decano da indústria goiana, ele era ultimamente, desde 2011, diretor do Instituto Euvaldo Lodi (IEL)

Morreu no fim da tarde deste sábado (27) o professor Hélio Naves, aos 95 anos. A informação foi confirmada pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), que manifestou pesar pelo falecimento. Decano da indústria goiana e um de seus mais importantes, Hélio Naves era ultimamente, desde 2011, diretor do Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Ele se desligou do car...