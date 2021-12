Cidades Professor universitário desaparecido é encontrado morto em Minas Gerais Leonardo Guimarães Garcia teria caído se acidentado e caído de uma ribanceira, próxima à rodovia

Atualizado às 12:26 deste domingo (19) Foi encontrado no fim da manhã deste domingo (19), o corpo do professor universitário Leonardo Guimarães Garcia, de 46 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira (16). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ele foi localizado já sem vida dentro do carro, após Centralina, em Minas Gerais. Ele teria c...