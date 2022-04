Cidades Professor Zélio Fraissat morre aos 81 anos por complicações pós-covid Ele foi aluno do Colégio Estadual Pedro Gomes na década de 1960 e também lecionou por anos na instituição

Atualizada às 10h34 O professor Zélio Fraissat, de 81 anos, morreu na manhã deste domingo (10) em Goiânia. Fraissat, que teve Covid-19, ficou com sequelas que resultaram em uma trombose no fígado e no momento do óbito estava na cada de uma filha. O corpo foi velado durante a noite e o sepultamento está previsto para a manhã desta segunda-feira (11), no cemitério ...