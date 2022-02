Cidades Professores aprovados em seleção em Goiás reivindicam convocação Enquanto isto, alunos e pais reclamam de falta de profissionais em algumas disciplinas. Carga horária não tem sido cumprida

Enquanto professores aprovados no processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Educação de Goiás (Seduc) afirmam que não estão sendo convocados, mesmo com déficit de profissionais nas escolas estaduais, pais e alunos sofrem com falta de aulas na rede pública do estado. Os educadores foram aprovados para atuarem ao longo do ano de 2022 e a promessa era de...