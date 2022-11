Cidades Professores cobram diálogo sobre alterações na Educação de Jovens e Adultos, em Goiânia Categoria afirma que mudanças no EJA afetam qualidade da educação e que Secretaria Municipal de Educação (SME) “empurrou” alterações

Professores da rede municipal de Goiânia foram à porta da Secretaria Municipal de Educação (SME) na tarde desta quarta-feira (23) cobrar diálogo com o titular da pasta, Wellington de Bessa, sobre as mudanças no Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ao POPULAR, a pasta afirmou que estão sendo realizadas reuniões com coordenadores das instituições e que a reformulação é...