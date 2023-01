Professoras publicaram vídeos nas redes sociais para denunciar que estão fazendo a limpeza da Escola Municipal Santa Maria de Nazaré, que fica no distrito de Caxambú, porque a prefeitura não contratou o serviço de faxina, em Pirenópolis.

“Olha aí pessoal, a nossa vida. Começar a escola e nós temos que ser faxineira também”, diz uma professora enquanto varre o chão.

O g1 falou com a secretária de Educação de Pirenópolis, por mensagem, neste domingo (22), para saber o motivo da falta de funcionários de limpeza, mas mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

A faxina era pra ser, na verdade, uma reunião pedagógiga, só que logo na chegada à escola, as professoras foram surpreendidas.

"A coordenadora nos reuniu e foi comunicar a notícia de que a gente estava sem faxineira e sem merendeira também. E que a secretaria de educação pediu que nesse primeiro momento a gente fizesse um mutirão com todos os professores e limpasse a escola, porque senão a gente ia ficar no sujo", disse uma professora.

A docente disse que a coordenação da escola informou às professoras que os profissionais de limpeza não foram contratados por falta de uma licitação e que essas contratações só aconteceriam em março, um mês após o início das aulas.

"Começando as aulas, cada professor fica responsável por limpar a sua sala. Aí a gente tem que dar aula e ainda limpar a sala até março, quando ela vai poder contratar uma pessoa."

Com a repercussão do caso na internet, a coodenação da escola enviou uma nota liberando as profissionais do trabalho presencial. O planejamento das aulas poderá ser feito de casa e as professoras só terão que se reapresentar na escola no dia 31 de janeiro, um dia antes do início das aulas. Mas nota não fala nada sobre a contratação de profissionais de limpeza ou quem será o responsável pelo serviço até março.

"Eu vejo todas as professoras das escolas da cidade sendo recebidas com as escolas limpinhas, participando de curso. E nenhuma tava fazendo faxina como nós, sabe? Não que eu queria a faxina para elas. Não que a faxina seja algo ruim de fazer. É um trabalho digno como qualquer outro. Mas só que minha função não é essa. Eu sou professora", desabafou a docente.