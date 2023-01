Cidades Professores ensinam Português a haitianos em Goiás Morrinhos tem a primeira turma de imigrantes estrangeiros dentro do projeto Alfabetização e Família, criado pela secretaria estadual para reduzir índices de analfabetos funcionais

A 132 km de Goiânia, Morrinhos, na região Sul do estado, abriga pelo menos 87 famílias de haitianos, segundo dados do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), da prefeitura local. Alguns dos integrantes dessa comunidade formam a primeira turma de estrangeiros do projeto Alfabetização e Família, criado em 2019 pela Secretaria de Educação do Est...