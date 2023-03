Cidades Programa MP Pra Você será lançado nesta quarta (1º) em Goiânia Histórias de vida modificadas pela atuação de promotores de Justiça em Goiás é foco de novo projeto

Há quase dez anos, vivendo a plenitude da primeira gravidez, a professora Weila Freitas Quintiliano, hoje com 40 anos, não poderia prever o futuro de dificuldades que a aguardava. Com a certeza de que o filho Daniel era portador de Atrofia Muscular Espinhal (Ame) Tipo 1, ela encontrou no Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) o apoio que precisava para seguir em ...