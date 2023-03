O programa Pra Ter Onde Morar abriu as inscrições, nesta quinta-feira (2), para as cidades de Campestre de Goiás (Região Sul do Estado) e Santo Antônio do Descoberto (Região Leste do Estado). Na primeira etapa do programa, estão inclusos 30 municípios, mas até o momento foram liberados os editais de oito cidades. Dessas oito cidades, duas já estão com as inscrições abertas.

As regras para as outras 22 cidades devem ser lançadas nas próximas semanas. Poderão participar da seleção famílias com renda de até um salário mínimo, nunca antes beneficiadas em programa de moradia, inscritas no CadÚnico e que morem há pelo menos 3 anos no município. Inscrições para concorrer às casas a custo zero devem ser feitas pelo site da Agência Goiana de Habitação (Agehab).

Na primeira fase, o programa disponibiliza 1369 casas em 30 municípios do Estado (confira todos ao final da reportagem). Para cada município do Estado, há uma data específica para publicação do edital e abertura das inscrições. Após a publicação de cada edital, há um período para impugnação e, em seguida, as inscrições são abertas.

Leia também:

- ‘Pra Ter Onde Morar’: Regras são publicadas para inscrição em projeto que construirá 1,3 mil casas

- ‘Pra Ter Onde Morar’: Caiado assina ordem de serviço para lançamento dos editais de inscrição

As inscrições ficam abertas pelo período de 15 dias. Em seguida, a Agehab seleciona os candidatos ao sorteio das casas pelo município e para as visitas sociais à casa dos inscritos. Os selecionados, então, devem enviar a documentação prevista no edital. Para consultar todos, clique aqui.

Ao todo, as três etapas do programa vão entregar seis mil casas em 130 municípios. Cada casa possui sala de estar/jantar, cozinha, circulação, dois quartos, um banheiro, área de serviço coberta, quintal descoberto, acesso de pedestre cimentado, recuo frontal gramado. Área construída de no mínimo 42,43m² e lote com área mínima de 200 m².

Confira a lista de municípios contemplados na 1ª Etapa:

1. Abadia De Goiás - 42 casas

2. Anhanguera - 30 casas

3. Aruanã - 50 casas

4. Bom Jesus de Goiás - 50 casas

5. Buriti de Goiás - 50 casas

6. Campestre de Goiás - 50 casas (EDITAL PUBLICADO)

7. Campo Limpo de Goiás - 31 casas

8. Chapadão do Céu - 31 casas

9. Córrego do Ouro - 30 casas

10. Cristianópolis - 50 casas (EDITAL PUBLICADO)

11. Damolândia - 27 casas (EDITAL PUBLICADO)

12. Edealina - 50 casas

13. Firminópolis - 40 casas

14. Hidrolândia - 50 casas

15. Ipameri - 57 casas

16. Iporá - 50 casas (EDITAL PUBLICADO)

17. Itaguaru - 56 casas

18. Ivolândia - 50 casas

19. Mairipotaba - 30 casas (EDITAL PUBLICADO)

20. Moiporá - 46 casas

21. Nova Aurora - 35 casas

22. Padre Bernardo - 59 casas

23. Piranhas - 40 casas

24. Rio Verde (primeira etapa) - 50 casas (EDITAL PUBLICADO)

Rio Verde (segunda etapa) - 50 casas

25. Santo Antônio de Goiás - 50 casas

26. Santo Antônio do Descoberto (primeira etapa) - 28 casas (EDITAL PUBLICADO)

Santo Antônio do Descoberto (segunda etapa) 18 casas

27. São João da Paraúna - 40 casas (EDITAL PUBLICADO)

28. São Luiz do Norte - 50 casas

29. São Miguel do Passa Quatro - 50 casas

30. Vila Propício - 29 casas