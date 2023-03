O Governo de Goiás abriu as inscrições para o Programa ‘Pra Ter Onde Morar’ nos municípios de Rio Verde e Mairipotaba. Para concorrer aos benefícios, é só realizar seu cadastro pelo site www.agehab.go.gov.br. As inscrições vão até o dia 21 de março e são feitas de forma gratuita.

Caso a família não tenha acesso à internet, existem locais para atendimento presencial. Em Rio Verde, as inscrições podem ser feitas pessoalmente na Secretaria municipal de habitação e regularização fundiária, que fica na avenida Presidente Vargas, número 3113, na Vila Maria. Já em Mairipotaba, esse tipo de atendimento acontece na Secretaria de assistência social na rua João Manoel, número 83, no Centro. O atendimento presencial acontece apenas em horário comercial.

Em Rio Verde, serão construídas 30 unidades habitacionais no empreendimento Residencial José Romero Faria do Vale. Já em Mairipotaba, também serão disponibilizadas 30 moradias, mas dessa vez no Conjunto Habitacional Anísio Pereira de Freitas.

É importante lembrar que os imóveis serão doados de forma inteiramente gratuita através de escritura pública de doação com cláusula de inalienabilidade mínima de 10 anos, ou seja, o imóvel ficará intransferível durante o período estipulado. Caso o número de inscrições ultrapasse a quantidade de unidades habitacionais disponibilizadas, a seleção das famílias ganhadoras vai ser feita por sorteio.

Para ler o edital que fala sobre Rio Verde em detalhes é só clicar aqui, e para o documento que fala sobre o projeto em Mairipotaba, é só clicar aqui.

A primeira etapa do programa prevê a construção de moradias populares a preço zero em 30 municípios goianos. Atualmente, estão publicados oito editais, tratando do cadastramento em oito municípios diferentes. São eles: Campestre de Goiás, Cristianópolis, Damolândia, Iporá, Santo Antônio do Descoberto, São João da Paraúna, além de Rio Verde e Mairipotaba, incluídos no programa no início desta semana. Os municípios restantes devem ter seus respectivos editais publicados nas semanas seguintes.

Para participar do programa é necessário ter cadastro no Cad Único do governo federal, apresentar comprovante de renda familiar de até um salário mínimo, ser maior de 18 anos ou emancipado e não ter sido beneficiado por nenhum programa de moradia do governo estadual. Para além disso, o candidato não pode ser proprietário, cessionário ou promitente comprador de quaisquer imóveis e deve residir no município em questão há no mínimo três anos.

O benefício

O Programa ‘Pra Ter Onde Morar’ constrói casas populares de no mínimo 42,43 m² numa área mínima de 200m². A verba para construção dos imóveis vem do Fundo de Proteção Social (Protege) e o uso do terreno é cedido por cada prefeitura. A construção das casas em si é feita em parceria com as gestões municipais e com construtoras parceiras.

Para a primeira etapa do programa foram destinados R$155 milhões para construção de 1.369 residências. Adicionando esses valores às etapas seguintes, estão previstas cerca de seis mil casas para mais de 100 municípios goianos.

