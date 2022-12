Cidades Proibidos, carros circulam dentro do BRT Norte-Sul, em Goiânia Veículos de passeio transitam em trechos não permitidos de corredor do transporte coletivo. SMM afirma que há empecilhos para a fiscalização

Veículos de passeio não autorizados têm circulado em trechos do corredor BRT Norte-Sul, em Goiânia. Nesta terça-feira (6), uma caminhonete Toyota Hillux foi vista no anel interno da pista que é exclusiva para veículos do transporte coletivo. A prática irregular não se restringe a este trecho do BRT Norte-Sul. Veículos também têm circulado sem autorização em outro...