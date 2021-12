Cidades Projeções na Estação de Goiânia acabam nesta quinta (23) Nesta quarta-feira (22), a atração prestou homenagem ao ex-prefeito Iris Rezende. O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) acompanhou o espetáculo

A Projeção Mapeada de Natal na fachada da antiga Estação Ferroviária de Goiânia, na Praça do Trabalhador, será exibida ao público até esta quinta-feira (23), a partir das 19h30. Organizada pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Relações Institucionais, a apresentação luminotécnica em 4D integra o Natal Goiânia com Solidariedade. No prédio, surg...