Cidades Projeto Comprova lança minicurso sobre desinformação voltado para maiores de 50 anos Versão em português do programa MediaWise for Seniors do Poynter Institute tem curso gratuito via WhatsApp, além de Lillian Witte Fibe e Boris Casoy como embaixadores

O Projeto Comprova, coalizão liderada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e formada por 40 veículos de mídia que trabalham colaborativamente para verificar desinformação, está lançando no Brasil neste dia 30 de março a versão em português do MediaWise for Seniors - um programa de educação midiática desenvolvido para adultos, especialmente o...