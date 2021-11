Cidades Projeto Comprova vence Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2021 Mais de 30 veículos de todo o país, incluindo O Popular, fazem parte da iniciativa

O Projeto Comprova, do qual o Popular faz parte, e o Consórcio de Veículos de Imprensa foram os vencedores do Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa de 2021. O prêmio será entregue aos representantes das iniciativas no dia 1º de dezembro pela Associação Nacional de Jornais. O Projeto Comprova reúne dezenas de jornalistas de mais de 30 veículos de todo o Brasil. Os pro...