Cidades Projeto em Goiás acolhe mães e bebês prematuros “Guardiões da Vida”, lançado em dezembro pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), visa reduzir intercorrências e óbitos de bebês que não completaram 37 semanas de gestação

“Eu achava que estava preparada para ser mãe, mas é um susto atrás do outro.” A frase é de Marceliza Varanda Souza, de 35 anos, que no dia 8 de dezembro de 2021 deu à luz à Luísa, a primeira filha. Moradora de Abadia de Goiás, na região metropolitana de Goiânia, ela encontrou no projeto Guardiões da Vida - Prematuros, o suporte para enfrentar os sobressaltos comuns às mães ...