Projeto Gênesis retorna em janeiro Alvo de críticas, construções no interior de parque na Chapada dos Veadeiros podem ser alteradas. Andamento das intervenções está suspenso há 3 meses

Suspenso há três meses, o Programa Gênesis será retomado em janeiro pelo governo de Goiás, porém com a intenção de oferecer uma segunda opção às construções turísticas previstas para o Parque Águas do Paraíso, em Alto Paraíso de Goiás. As intervenções em áreas de preservação da Chapada dos Veadeiros foram tornadas públicas em setembro e causaram protestos de entidades am...