Um grupo de biólogos e pesquisadores iniciou o projeto "Bandeiras no Corredor", que vai instalar 76 câmeras para monitorar tamanduás-bandeiras do Parque Estadual Serra de Caldas Novas (Pescan) até o Parque Estadual da Mata Atlântica (Pema), em Água Limpa, em Goiás. Em janeiro, 60 câmeras foram instaladas, em março, será a vez das outras 16.

Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), a área estudada tem 60 mil hectares e abrange 30km de propriedades rurais privadas. Após um ano, um relatório será apresentado com informações sobre mamíferos e a estimativa populacional de tamanduás na região, além de dar subsídio à criação de políticas de conservação da fauna.

A cada dois meses, os pesquisadores vão a campo para recolher as imagens produzidas pelos equipamentos de monitoramento. Essa primeira etapa termina em fevereiro de 2024, mês em que será produzido o primeiro relatório de estimativa populacional de tamanduás-bandeiras desta região.

De acordo com a Semad, esse projeto é chamado de “Bandeiras no Corredor” já que o foco é no tamanduá-bandeira, mas também haverá registro de outras espécies para a conservação da fauna goiana. Os dois parques envolvidos no estudo estão sob os cuidados da Semad.

Queimadas e educação ambiental

Andréa Vulcanis, secretária estadual de Meio Ambiente, explica que será possível avaliar como os animais vivem e se reproduzem em ambientes onde já houve queimadas. "Também vamos discutir qual é a melhor forma de fazer o manejo de animais domesticados, como bovinos e cães, em uma área em que coabitam os silvestres", explica.

Segundo o chefe do Parque Estadual Serra de Caldas Novas (Pescan), Maurício Tambellini, a partir do monitoramento, pode-se também chegar à conclusão de que será preciso criar corredores para conservar a fauna da região. "É bem provável que o projeto continue depois dessa data e alcance, inclusive, outras espécies de animais", adianta.

O estudo vai alcançar cinco municípios (Caldas Novas, Rio Quente, Marzagão, Água Limpa e Corumbaíba), está orçado na primeira fase em R$ 250 mil, terá o envolvimento direto de seis pessoas e o indireto de mais 30. Acontecerá em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), com as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips) Aliança da Terra e Fundo Nacional da Biodiversidade. Todo recurso virá de investimentos estrangeiros, por meio de programas de auxílio à gestão de áreas protegidas.



A coordenação fica a cargo da doutora Alessandra Bertassoni e do doutor Paulo De Marco Júnior, ambos da UFG. Os pesquisadores associados diretos da Semad são Maurício Tambellini e Paula Tambellini. Os pesquisadores associados da UFG são o doutorando Filipe Guimarães Lima e estudantes voluntários. E os da Aliança da Terra são a doutora Caroline Corrêa Nóbrega, analistas e brigadistas.



Planos de conservação

A bióloga Alessandra Bertassoni diz que esse é um projeto pioneiro no monitoramento da fauna silvestre, já que a área de estudo é muito extensa e que o grupo utilizará um método sistemático de coleta de dados. "Temos expectativas de conhecer quais são as espécies de mamíferos mais comuns e as mais raras que habitam a região. Com esses dados poderemos verificar quais são as paisagens (urbano, rural, cerrado, mata de galeria, área queimada, etc) que favorecem a presença de determinadas espécies e, então, traçar planos de conservação baseados em evidência científica".



Bertassoni diz também que estimar a população de tamanduás-bandeira na região é um passo importante para compreender como a espécie está se reproduzindo e quais são as ameaças para a manutenção dessa população. Os dados iniciais, diz a pesquisadora, já mostraram registros de alguns tamanduás, mostrando a viabilidade do estudo.



"A área de estudo é privilegiada, pois abarca dois biomas, o Cerrado e a Mata Atlântica, e toda a zona de transição entre eles. Em nossos trajetos percorridos em dezembro e janeiro, verificamos tantas paisagens diferenciadas que acreditamos que haverá registros de várias espécie da fauna e poderemos entender quais são as preferências de habitat de acordo com o tipo de vegetação e histórico de queimada", completa.