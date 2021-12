Cidades Projeto leva dignidade para moradores de rua de Goiânia Terceira edição do Beleza nas Ruas atendeu neste domingo centenas de pessoas em vulnerabilidade social no Cepal do Setor Sul

Foi realizada neste domingo (5), no Cepal do Setor Sul, em Goiânia, a terceira edição do projeto social Beleza nas Ruas, uma ação idealizada pela empresária Karla Lima, do grupo Posê Beleza, que conta com a parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs) e mais de 50 empresas. Através do projeto são oferecidos cuidados estéticos e de higiene a...