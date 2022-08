*Atualizada em 9/8

Um projeto de reciclagem de tampinhas, cuja coleta em prédios da Universidade Federal de Goiás (UFG) foi articulada pelo Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (CIAR/UFG), destina os recursos para castração de animais abandonados. Batizado de ‘Tampatas’, o projeto já recolheu mais de 84 toneladas de tampinhas desde sua criação, em 2018.

Atualmente, a ação independente está com 13 pontos de coletas de tampas de plástico: uma no próprio Ciar, no campus II da UFG, e em outros 12 prédios da universidade.

De acordo com a coordenadora do projeto, Regina Célia Losada, o Tampatas “alia sustentabilidade e ações sociais por meio da doação voluntária de tampinhas.”

"Acreditamos que somente reduzindo a superpopulação de cães e gatos em situação de rua, que conseguiremos colocar um fim no triste ciclo do abandono [...]. Buscamos transformar o que iria poluir em amor pelo meio ambiente e animais", pontua.

O projeto também promove o plantio de uma árvore para cada animal castrado, em uma ação de parceria com o grupo Plantadores de Água.

A Secretaria de Infraestrutura da UFG elogiou a iniciativa e declarou que a “soma de pequenas ações trazem melhores resultados do que grandes ações planejadas e não implementadas”.

