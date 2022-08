Cidades Projeto prevê incentivos em impostos para carros elétricos em Goiânia Proposta apresentada na Câmara de Vereadores prevê que seja estabelecida política com geração de créditos do IPVA em descontos no IPTU para os proprietários de carros elétricos, híbridos ou movidos por hidrogênio.

Quem escolher usar um carro elétrico em Goiânia poderá ter incentivos em impostos. Proposta do vereador Lucas Kitão (PSD) prevê que seja estabelecida política com geração de créditos do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) em descontos no Imposto Territorial Urbano (IPTU) para os proprietários de carros elétricos, híbridos ou movidos por hidrogênio. Na propos...