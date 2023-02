Cidades Projeto propõe zona de proteção da água na Grande Goiânia Implantação de uma unidade de conservação ao longo das margens do Rio Meia Ponte e do Ribeirão João Leite seria financiada a partir de créditos ambientais

A criação de um Parque Metropolitano de Goiânia, que seria uma unidade de conservação linear ao longo das margens do Rio Meia Ponte e do Ribeirão João Leite, está em discussão na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). O projeto, de autoria do arquiteto e urbanista Mauro Pereira de Souza e do biólogo e engenheiro agrônomo Osmar Pires, fo...