Cidades Projeto que cria medidas de apoio a vítimas de bullying em escolas de Goiás é vetado pelo governo Processo foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e segundo executivo, há inconstitucionalidade

O governo de Goiás vetou completamente o Projeto de Lei nº 1420/19, de autoria do deputado Amilton Filho (MDB), que criava medidas de apoio a vítimas de bullying em escolas de Goiás. A justificativa é de que a Procuradoria Geral do Estado (PGE) apontou vício de inconstitucionalidade. Isso porque seria criado um órgão, no caso uma equipe multidisciplinar, na adm...