Os vereadores de Goiânia aprovaram nesta quarta-feira (14) em primeira votação o projeto de lei complementar que atualiza e corrige pontos do novo Código Tributário Municipal (CTM). Não houve discussão no plenário sobre a proposta, que teve oito emendas acrescentadas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

Ao menos três modificações têm maior impacto no projeto encaminhado pela Prefeitura de Goiânia. Uma é a que estende por mais um ano, até 2025, os anos em que o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) será reajustado apenas pela inflação. Além disso, o aumento a partir de 2026 deverá ser de no máximo cinco pontos porcentuais acima da inflação, e não mais 10 pontos como queria a Prefeitura. Atualmente, é de até 45 pontos acima.

Uma outra emenda prorroga até 30 de março o prazo para o contribuinte questionar na Prefeitura o cálculo do IPTU e ITU (quando não há edificação no lote) aplicado na conta de 2022. As mudanças no CTM aprovadas pela Câmara no ano passado a pedido do Paço levaram a uma série de aumentos bastante criticados pela população, principalmente quem mora em residências mais periféricas na capital.

Leia também:

- Projeto do Código Tributário de Goiânia recebe oito emendas

- Câmara começa a votar o CTM; entidades pressionam por aprovação

- Proposta de ampliar horário do comércio passa na Câmara de Goiânia

Uma terceira emenda acrescenta entre os que têm direito à isenção de IPTU as pessoas com mais de 60 anos com uma única residência de até 150 metros quadrados e renda familiar de no máximo três salários mínimos.

O vereador Thialu Guiotti (Avante), relator do projeto na CCJ, comentou que as emendas apresentadas são frutos das duas audiências públicas que promoveu envolvendo representantes da sociedade civil e instituições públicas e classistas, além da Prefeitura. Segundo ele, não houve nenhuma solicitação nem formal nem informal para que as sugestões fossem retiradas ou modificadas.

Questionada sobre as alterações, a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) afirmou que acompanha a tramitação do projeto, mas que no momento o debate se dá dentro do legislativo, pelos vereadores. “Tão logo o projeto volte para a sanção do prefeito Rogério Cruz, a análise (sobre as alterações feitas pelos vereadores) será feita.”

O projeto segue agora para a Comissão Mista e, depois, para segunda votação.