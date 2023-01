O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) recomendou que volte para a Polícia Civil o inquérito sobre o caso da empresária de 28 anos que cortou um dos pulsos para escapar de um caso de agressão pelo companheiro. Isso porque a vítima recuou na acusação e não foi devidamente ouvida pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Goiânia. Conforme O POPULAR mostrou na semana passada, a advogada do agressor representa também a mulher na Justiça e tentar arquivar o processo.

No dia 3 de janeiro, a empresária foi levada para um hospital particular no Setor Bueno com um corte no pulso esquerdo. Ao ser internada, ela alertou os profissionais de saúde que fez isso em desespero para tentar escapar do companheiro, que a mantinha em cativeiro desde 31 de dezembro, impedindo-a de sair e de ter contato com familiares, e naquele dia a havia agredido e feito ameaças de forma violenta.

O companheiro, um comerciante de 56 anos, foi preso em flagrante na saída do hospital, tentando fugir com a vítima, mas foi solto na audiência de custódia, momento em que a Justiça despachou uma medida protetiva impedindo que ele se reaproximasse da empresária. Porém, três dias depois, a vítima esteve na delegacia para mudar a versão apresentada, dizendo que ela sofre de transtornos psicológicos e que não houve agressão, isso sob orientação da advogada do acusado.

A promotora Rúbian Corrêa Coutinho, da 44ª Promotoria de Justiça de Goiânia, afirmou em sua petição que é necessária uma nova oitiva com a empresária para esclarecer se companheiro de fato a ameaçou e a agrediu, além de detalhar os “pormenores de como os fatos se deram”. “Sob o prisma ministerial, faz-se mister que seja realizada nova oitiva da ofendida, oportunidade em que deverá esclarecer se o companheiro proferiu ameaças e praticou vias de fato contra ela no dia dos acontecimentos, bem como narrar os pormenores de como os fatos se deram”, afirmou.

Rúbian afirma que a vítima apresentou “versões distintas” sobre a ocorrência em seu depoimento prestado na delegacia especializada e no termo de declaração apresentado tanto na Deam como na Justiça e que um depoimento mais detalhado é fundamental para que o MP-GO se posicione sobre o caso. A petição foi uma resposta à Justiça para o pedido da defesa do agressor pelo arquivamento do processo.

Conforme O POPULAR apurou, após apresentar o termo de declaração recuando na acusação à delegacia a vítima foi contactada pela Polícia Civil apenas por um aplicativo de conversa no celular, o Whatsapp, no qual foi questionada se queria comparecer na delegacia para ser ouvida e se tinha alguma testemunha para indicar. Ela respondeu que não, que estava sofrendo muito com a exposição do caso e que tudo que tinha para dizer estava no documento. Em seguida, o inquérito foi encaminhado para a Justiça indiciando o comerciante por vias de fato (quando a agressão não causa lesão), dentro da Lei Maria da Penha.

No dia 9, a advogada entrou com uma representação assinada pela vítima na Justiça. Após O POPULAR revelar o caso, a seccional goiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO) abriu um procedimento ético-disciplinar contra a advogada por considerar uma “conduta reprovável” a defesa do agressor também representar pela vítima. Isso configuraria violação do sigilo profissional e patrocínio infiel, violando artigos existentes tanto no código de ética da categoria, como no Código Penal.

