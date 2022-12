O prontuário para diagnóstico por imagem da psicóloga Bruna Nunes de Faria, de 27 anos, está carimbado e com a assinatura de uma médica que não estava, na última quarta-feira (21), na clínica onde Bruna morreu após passar mal ao receber contraste para realização de um exame nesta data. A profissional nega que tenha assinado e carimbado o documento. O Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) Portugal, que se identifica como CDI Radiologia, afirma que está cooperando com as investigações.

O POPULAR teve acesso com exclusividade ao prontuário, que está datado no dia 21 de dezembro. Além do nome completo, idade, peso e nome da mãe de Bruna, o documento também detalha que a jovem iria fazer uma ressonância magnética do coração e que foram aplicados 10 mililitros (ml) de contraste endovenoso iônico junto com 20 ml de soro fisiológico. Além disso, está especificado o número do lote de contraste que foi utilizado.

Além de conter uma assinatura, o prontuário está carimbado com o nome e o número de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM) da cardiologista Renata Frota. À reportagem, ela afirmou que desconhece o documento e que está de licença maternidade, o que a impediu de exercer qualquer atividade profissional nos últimos dois meses. Além disso, ela se solidarizou com a família de Bruna e disse que irá averiguar o que aconteceu.

A psicóloga era servidora pública em Silvânia, a 84 quilômetros de Goiânia, e veio para a capital fazer uma série de consultas e exames para investigar as causas de dois Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) que sofreu há cerca de 45 dias. Ela morreu no dia 21 de dezembro, minutos depois de receber o contraste para fazer uma ressonância do coração no CDI.

Relatório

O relatório médico da clínica que descreve a prestação de socorro dada a Bruna afirma que, entre 9h30 e 9h40, segundos depois de receber o contraste, a jovem apresentou mal estar, dispneia e sensação de desmaio. Neste momento, o exame foi paralisado e ela foi encaminhada para uma sala de recuperação. Segundo o documento, ela evoluiu com uma “piora clínica súbita com agitação” e, logo depois, teve uma parada cardiorrespiratória em assistolia.

“Realizado IOT (intubação orotraqueal) + manobras de RCP (ressuscitação cardiopulmonar), sendo realizado 3 ciclos com administração de 2 ampolas de adrenalina até a chegada da equipe FlashMed. Equipe CDI e FlashMed deram continuidade no atendimento, porém sem sucesso após 8 ciclos”, detalha o documento.

Leia também:

- Falta de remédios para HIV em Goiás preocupa

- Serviços de Atenção Primária do SUS em Goiás têm a terceira pior avaliação do País, diz IBGE

- Descaso com a saúde

O óbito foi declarado às 10h09. O relatório foi assinado por uma enfermeira e outros dois médicos: um radiologista e uma cardiologista, que não é a mesma que consta no prontuário para diagnóstico por imagem. “Foram eles que eu vi prestar socorro para minha filha”, aponta a mãe da jovem, Jane de Souza, que a acompanhou durante o exame.

CDI

O POPULAR pediu esclarecimentos para o CDI Portugal, que fica no Setor Marista, sobre o fato de a cardiologista que tem o nome no prontuário para diagnóstico por imagem de Bruna não ter estado no local no dia do ocorrido. Entretanto, em nota, a instituição informou apenas que “está apurando as informações, fornecendo todos os documentos solicitados e cooperando ativamente com as autoridades que buscam esclarecer o caso”.

A clínica reforçou que Bruna “foi assistida durante o exame por médico cardiologista, radiologista e demais membros da equipe, os quais tinham à sua disposição todos os equipamentos necessários à prestação de socorro imediato, sendo utilizados de acordo com os protocolos médicos mais avançados.”

Anteriormente, o CDI Portugal já havia negado falhas na prestação de socorro e comunicado que “todos os procedimentos técnicos necessários foram adotados, tanto pela equipe médica e de enfermagem da Clínica quanto pela equipe da FlashMed que deram o suporte de socorro imediato.”

Sobre o caso de Bruna, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) informou que já tomou conhecimento do ocorrido e que está apurando as circunstâncias da morte. Além disso, a entidade se solidarizou com a família e amigos da psicóloga. A morte da psicóloga também é investigada pelo delegado Kleyton Dias, titular do 8º Distrito Policial (DP) de Goiânia, que preferiu não dar entrevista.

Esclarecimento

Em nota, a gestão da CDI Diagnósticos em Cardiologia e da CDI Diagnósticos Angiotomográficos e Nuclear, administradas pelo dr. Luiz Rassi e dra. Colandy Nunes Dourado, informou que não possuem relação com o caso. O comunicado esclarece que o nome da clínica é operado por dois grupos distintos, que estão em processo de separação judicial, e que a morte da jovem aconteceu no Centro de Diagnóstico por Imagem Portugal, que se identifica como CDI Radiologia.

“Há dois grupos distintos operando sob o nome CDI. Um, o nosso – Dr. Luiz Rassi e Dra. Colandy Nunes Dourado -, com as Clínicas CDI Diagnósticos em Cardiologia; CDI Diagnósticos Angiotomográficos e Nuclear CDI. E, outro, sob a responsabilidade do Dr. Ary Monteiro Daher do Espírito Santo e Sra. Adriana Maria de Oliveira Guimarães Monteiro. Os grupos estão em fase final de separação judicial”, diz trecho da nota.



Família celebra missa de sétimo dia



A família da psicóloga Bruna Nunes de Faria, de 27 anos, celebrou a missa de sétimo dia da jovem na noite desta terça-feira (27), na Igreja São Sebastião, no Centro de Bonfinópolis. “Levaram minha filha embora de mim, bem na minha frente. Eu a vi morrer”, disse Jane de Souza, mãe de Bruna.



A jovem nasceu e cresceu em Bonfinópolis, onde foi velada e sepultada na última quinta-feira (22). Ela trabalhava como psicóloga da Prefeitura de Silvânia, na região Central de Goiás, e fazia parte da Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (Emad) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que lamentou a morte de Bruna.



No Natal, Jane fez um desabafo nas redes sociais sobre a morte da jovem. “Minha filha como está sendo triste o meu Natal sem você”, escreveu. Em outra postagem, Jane voltou a lamentar a perda da filha. “Como vamos viver sem você?”.

Jane diz que a ressonância magnética do coração era o último exame que Bruna iria fazer para investigar as causas de dois Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) que ela sofreu há cerca de 45 dias. “Já tinha se consultado com vários neurologistas e cardiologistas. Estava aliviada desses procedimentos estarem acabando.”



A mãe da jovem acredita que ela possa ter recebido uma dose de contraste acima do adequado. “Ela tinha feito uma ressonância magnética do cérebro no início de novembro, também com contraste, e tudo correu bem”, relembra. A família de Bruna também considera a possibilidade de alguma reação alérgica ao contraste.



Jane denuncia que o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) Portugal, que se identifica como CDI Radiologia, não tinha a estrutura adequada para prestar socorro para a filha. “Quando eu os vi fazendo massagem cardíaca nela com as mãos, perguntei se não tinham uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a colocarem. Pedi para a levarem para um hospital, mas disseram que já estavam fazendo todo o necessário para que ela melhorasse.”