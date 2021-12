A taxa de resultados positivos detectados na testagem ampliada para a Covid-19, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, aumentou aproximadamente cinco vezes nos últimos três dias na comparação com o início deste mês. Recentemente, o indicador chega a ficar próximo de 10%, enquanto nos primeiros dias de dezembro se situava em torno de 2% a 3%. Entre os dias 20 e 26 de dezembro, ela alcançou já havia alcançado 6,2%.

A secretária-executiva da SMS, Luana Ribeiro, que informou o último porcentual de positivos para a reportagem acredita que as festas e viagens de fim de ano motivaram o aumento na procura e, possivelmente, os encontros familiares próprios da época podem ter tido influência no crescimento da positividade. "Precisamos avaliar para saber se este crescimento irá se sustentar. Entretanto, é um momento e alerta", diz.

O cenário chama a atenção por conta da constatação da circulação da variante ômicron em Goiânia, que, conforme os primeiros estudos a respeito, é altamente transmissível. Há quatro casos confirmados deste subtipo do Sars-CoV-2 na capital, sendo que um deles é o de uma mulher, de 40 anos. Ela tem sete contatos direitos em monitoramento monitorados. Apesar de ter feito uma viagem de dois dias para outra cidade goiana, a mulher não se deslocou para fora do Brasil nem teve contato com pessoas que estiveram fora do País.

Luana afirma que o fato de já existir transmissão comunitária da variante junto com a grande circulação da influenza e o aumento de casos da dengue, gera um panorama de preocupação. "Estamos nos esforçando para atender a procura na rede primária, mas essas demandas combinadas geram uma sobrecarga."

Goiânia continua promovendo a testagem ampliada nesta sexta-feira (31), na Praça da Juventude, no Jardim das Aroeiras, entre 8 horas e 16 horas. Os endereços estão disponíveis no site da Prefeitura (www.goiania.go.gov.br/testagemampliada/).