Cidades Proposta de ampliar horário do comércio passa na Câmara de Goiânia

O plenário da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, em primeira votação, a atualização do Código de Posturas da capital nesta quarta-feira (14) e manteve a proposta da Prefeitura em ampliar o horário de funcionamento de atividades econômicas, como comércios e indústrias. Por outro lado, emendas do relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) modificar...